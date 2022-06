LUCÉLIA: Aniversário da cidade terá show gratuito com Guilherme & Benuto

A Prefeitura de Lucélia divulgou em sua fanpage nesta quarta-feira (15) a realização do “Arraiá da Amizade”, dia 24 de junho, em comemoração ao aniversário da cidade, com o show musical da dupla sertaneja Guilherme & Benuto.

A atividade, aberta ao público, vai ocorrer no pátio da antiga estação ferroviária, atual “Estação Cultural Dona Filhinha”, com início às 20h. No dia 24 de junho Lucélia comemora 78 anos. Outros detalhes da programação ainda não foram divulgados.

Os artistas

Guilherme & Benuto são uma das mais promissoras duplas sertanejas na atualidade. Nascidos em Campinas, descobriram a música ainda crianças. Gui começou a tocar sanfona aos nove anos. Nuto, que é formado em música erudita e já fez parte de cinco orquestras sinfônicas, descobriu a paixão pelo violino aos 11 anos. Incentivados pelo pai, Gui e Nuto começaram a tocar chorinho, forró, samba e música instrumental em botecos e bares.

Depois dessas primeiras interações com o público, integraram por uma década o trio sertanejo “Villa Baggage”. Os irmãos participaram diretamente de todos os projetos gravados pelo trio, como o CD Abelha Sem Mel, o clipe da música “Abrindo o coração”, o DVD “Do Nosso Jeito” – totalmente autoral – ,além do clipe de “Pijama de ursinho”. Destaque também para as faixas “Localização”, que contou com a participação de Maiara & Maraisa, “Chorando na calçada”, e “Abelha sem mel”, com a participação de Henrique & Juliano.

Como renomados compositores do meio sertanejo, eles escreveram sucessos que foram interpretados por grandes artistas: “Pergunta boba” (Jorge & Mateus), “Mel e limão” e “Arco íris preto e branco” (Jads & Jadson), “Com você” (Felipe Araújo), “Musa da praia” (Lucas Lucco), “Foi no bar perdeu o lugar” (Thaeme & Thiago), “Avisei na portaria”, “Joga água na língua” e “Pensa bem” (Israel & Rodolffo), “Muito prazer e procura-se” (João Neto & Frederico), “Orgulho trouxa” e “Até Deus dúvida” (Guilherme & Santiago), “Mel e limão” (Loubet), “Varanda por janela” (Kleo Dibah) e “Traição à queima roupa” (Cristiano Araújo), entre outras.