MARIA DA PENHA: Dois homens são presos pela Polícia Militar em Flórida Paulista

Flagrantes ocorreram em situações distintas no fim de semana

Dois homens foram presos neste fim de semana pela Polícia Militar de Flórida Paulista com base na Lei Maria da Penha.

O primeiro flagrante foi no sábado (18), por volta das 20h30, na Rua João Crepaldi, onde a equipe foi acionada e informada pela vítima que o marido a havia agredido com tapas no rosto e socos no peito, além de bater em uma criança de cinco anos com tapas na cabeça e chineladas no rosto e derrubar o filho de apenas quatro meses de idade do carrinho de bebê.

Os policiais fizeram contato com o acusado que tem 35 anos de idade e que informou que apenas havia discutido com a esposa.



Ele e a vítima foram conduzidos para o Plantão Policial onde a ocorrência foi apresentada permanecendo o mesmo à disposição da Justiça.



O SEGUNDO FLAGRANTE

O segundo flagrante foi na Rua Manoel Garcia Redondo, já na madrugada de domingo, por volta das 0h39, quando o acusado que tem uma medida protetiva que o proíbe de se aproximar da ex-mulher, teria forçado a porta da residência da mãe da vítima até que foi danificada para que o autor conseguisse adentrar o imóvel.

A vítima relatou em seu depoimento aos policiais que ficou com medo de que o ex-marido fizesse algo contra a sua família e concordou em ir com ele para a casa que fica ao lado do imóvel da mãe com o filho de três anos.



Ela disse ainda que ao chegarem no local, o homem teria pego em seu pescoço apertando-o, porém, ao perceber a presença da viatura, pediu para que a mulher deitasse na cama e não atendesse aos policiais, evitando que o mesmo voltasse para a cadeia, porém, devido a insistência dos militares, ela acabou abrindo a porta e contou o que estava ocorrendo.

Ele foi flagrado dentro do imóvel e abriu uma das janelas e tentou evadir-se do local, mas recebeu ordem de parada e foi contido pelos policiais.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Permanente de Polícia de Adamantina onde o acusado permaneceu detido à disposição da Justiça.