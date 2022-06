Motorista fica ferido após carro colidir em caminhão, sair da pista e capotar

No acidente se envolveram dois veículos sendo um Escort com placas de Salmourão e um caminhão Pipa da empresa Sabesp.

Por motivos a serem apurados o veículo Escort colidiu lateralmente em uma das rodas dianteira do caminhão perdendo o controle de direção saindo da pista vindo a capotar.

Com ferimentos leves o condutor do veículo Escort foi conduzido pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros, para a Santa Casa de Osvaldo Cruz, onde foi medicado e liberado.

Diante a recusa da realização do teste do bafômetro pelo condutor do veículo Escort, foram tomadas medidas administrativas.

A Polícia Científica e Concessionária Eixo SP também trabalham na ocorrência.