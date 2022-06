Polícia Civil e Militar procuram autores de furto a trailer de caldo de cana

As Polícias Civil e Militar estão à procura de dois indivíduos que furtaram um trailer de caldo de cana na última sexta-feira 17, em Osvaldo Cruz.

Imagens do sistema de monitoramento mostram o os dois indivíduos que com ajuda de um pedaço de madeira arrombando uma das portas do trailer.

Os indivíduos furtaram vários pacotes de salgadinhos, uma vasilha com algumas coxinhas, um liquidificador e a quantia de R$60 reais.

Quem tiver alguma informação que leve ao paradeiro dos autores deste furto entre em contato com a Polícia Militar através do 190 ou Polícia Civil através do 3528-1313.