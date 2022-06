FLORA RICA: DER interdita trecho da rodovia Júlio Budiski (SP 501), nesta terça-feira, para obras na pavimentação

O Departamento de Estrada e Rodagem (DER) informa que a rodovia Júlio Budiski (SP 501) será totalmente interditada, nesta terça-feira (22), para a realização obras na pavimentação no trecho do km 69, em Flora Rica. A interdição terá início às 07h com término previsto para às 12h.

No local, terá sinalização para orientar os usuários a usarem rotas alternativas. Após a finalização dos trabalhos, o tráfego local será reaberto em sistema Pare e Siga.

O Governo de São Paulo está investindo cerca de R$ 14 milhões na rodovia Júlio Budiski (SP 501), região de Presidente Prudente. São obras de manutenção, recapeamento e nova sinalização, além da obra emergencial no km 69.

Em todo o Estado, o Governo de SP realiza o maior programa de construção, recuperação e asfaltamento de estradas da história. Estão sendo investidos R$ 11,1 bilhões em mais de 10,2 mil km de 918 rodovias através dos programas Estrada Asfaltada e Novas Estradas Vicinais.