FLÓRIDA: Município recebe ambulância viabilizada por deputado através de vereadores

O município de Flórida Paulista acaba de receber mais uma ambulância tipo van para atendimento ao setor de Saúde Municipal.

A conquista foi viabilizada pelo deputado federal Vanderlei Macris que atendeu solicitação dos vereadores Tiago Ribeiro de Souza (presidente da Câmara Municipal) e João Batista Fres-chi (João Catenga) e contou com o apoio do vereador Roselino Alves de Souza (Gato do Ovo).

O pedido dos vereadores ao deputado Vanderlei Macris aconteceu no ano passado contando com o apoio do deputado Mauro Bragato, sendo agora atendido através do Governo do Estado.

A van foi recebida pelos vereadores Tiago, João Catenga e Gato do Ovo, pelo prefeito Wilson Fróio Júnior e o vice-prefeito Nei Gazola, ficando exposta em frente a Prefeitura Municipal.

O moderno veículo será utilizado diariamente no transporte de pacientes floridenses no atendimento especializado principalmente fora do município, gerando maior conforto e segurança.

Os vereadores Tiago, João Catenga e Gato do Ovo, bem como o prefeito Fróio e vice Nei Gazola agradeceram o deputado Vanderlei Macris.