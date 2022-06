MARIÁPOLIS: Deputado Mauro Bragato informa liberação de verba para veículo à Saúde

O vereador Cleber Juliano de Oliveira (Bicudo) recebeu oficio do deputado estadual Mauro Bragato informando a liberação de mais uma verba para o município de Mariápolis.

De acordo com o deputado Mauro Bragato, o governador do Estado Rodrigo Garcia atendeu sua solicitação sobre a liberação de emenda parlamentar referente recursos financeiros no valor de R$ 150 mil destinado a aquisição de veículo para o setor de Saúde.

A liberação de mais esta verba através do deputado Mauro Bragato para Mariápolis atende solicitação do vereador Cleber Bicudo visando garantir atendimento à população no setor de Saúde em busca do atendimento especializado em outras cidades.

O vereador Cleber Bicudo em conversa com a reportagem do jornalismo Folha Regional, agradeceu o deputado Mauro Bragato por mais esta conquista para a população de Mariápo-lis e ressaltou que através desta parceria, muitas conquistas estão viabilizadas para o município.