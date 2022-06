Pai suspeito de matar filha de 8 meses é preso em enterro

Um homem suspeito de agredir e matar a filha de oito meses foi preso no enterro da vítima, na tarde desta segunda-feira (20), em Piedade (SP).

A mãe da criança disse aos policiais que foi tomar banho e deixou a bebê aos cuidados do pai, no berço. Em seguida, ao pegar a criança no colo, sentiu-a com corpo mole e percebeu que ela estava com sangramento nas partes íntimas.

A jovem, de 18 anos, relatou que os fatos ocorreram por volta das 23h de domingo (19). Ela acionou a ambulância da Santa Casa da cidade e informou à Polícia Civil que chegou ao hospital às 2h22 de segunda-feira.

A bebê de oito meses chegou sem vida ao hospital, com hematomas pelo corpo, inchaço na cabeça, sangramento nas partes íntimas, apontou o boletim de ocorrência.

O pai da criança, também de 18 anos, primeiramente negou qualquer envolvimento com o crime, mas depois confessou as agressões e negou participação da esposa.

Foi pedido um exame necroscópico/sexológico. A bebê foi enterrada na tarde desta segunda-feira.