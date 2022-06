PARAPUÃ: Prosseguem as obras no Estádio Municipal

O prefeito Gilmar Marin Martins esteve visitando as obras referente às 2ª e 3ª etapas do Estádio Municipal Afonso João Lopes.

Nesta segunda etapa serão investidos R$ 1.070.659,29 sendo R$ 500.000,00 de recursos do Governo do Estado de São Paulo (Secretaria de Desenvolvimento Regional) e R$ 570.659,29 de recurso próprio.

Para esta etapa está sendo executado construção de novo bar, novas arquibancadas, calçamento próximo as arquibancadas, pista de atletismo, novo gramado com drenagem e adequação para receber o AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

Já a 3ª etapa está sendo realizada com recurso próprio no valor de R$ 238.329,43 e trata-se de muro de fechamento das ruas João Pessoa, Ceará e Piauí.

A empresa que ganhou o processo licitatório e está realizando a obra é a Company Construção e Transporte Eirelli.

Vale lembrar que o estádio já recebeu melhorias nos banheiros e construção de novo vestiário na primeira etapa da obra.