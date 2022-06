SALMOURÃO: Polícia Militar identifica autores de furto em residência e recupera objetos

Policiais militares do município de Salmourão, em cumprimento a “Operação Sufoco”, realizavam patrulhamento, quando pela via pública, foram acionados pela vítima (feminino 49 anos) que relatou que ao chegar na residência, onde estão pertences de seu irmão, encontrou a casa toda revirada, móveis fora do lugar, gavetas abertas e reviradas, caixas de joias e objetos pessoais espalhados em vários cômodos, armários de mantimentos revirados e a janela da sala violada.

Diante disso, e após tomarem as medidas pertinentes a perícia no local, militares obtiveram informações sobre a possível participação de um adolescente de 17 anos que em diligências foi localizado em sua residência.

Com a presença de representante do Conselho Tutelar, foi feito contato com o infrator que confessou que esteve na residência da vítima algumas noites atrás, juntamente com outros dois adolescentes (17 e 16 anos) e que juntos praticaram o furto de garrafas de “whisky”, bolsas, fones de ouvido, lanterna, relógios, perfume, e outros tantos objetos, inclusive objetos que “não se recordava” para elencar, indicando, em sua residência, onde estavam os objetos furtados.

Em novas diligências, os outros dois infratores também foram localizados e apreendidos, sendo um deles em Osvaldo Cruz.

Apreendidos por ato infracional/furto foram conduzidos a delegacia cabendo a ressalva de que com os três infratores foram encontrados diversos produtos de furto que foram reconhecidos e restituídos à vítima.