Concurso público para soldado da Polícia Militar em SP abre 2,7 mil vagas com prova em 11 cidades; salário é de R$ 3,8 mil

ser brasileiro;

ter idade mínima de 17 anos;

ter idade máxima de 30 anos;

ter estatura mínima, descalço e descoberto, de 1,55m (para mulheres) e 1,60m (para homens);

ter concluído o ensino médio ou equivalente;

ser habilitado para condução de veículo motorizado entre as categorias “B” e “E”;

pagar taxa de inscrição prevista no edital, no valor de R$ 57,00, pagos em qualquer agência bancária até o dia seguinte ao término do prazo de inscrição;

é permitido uso de tatuagem, desde que ela não ofenda os valores da instituição;

possuir aptidão física compatível com o exercício do cargo;

possuir higidez física e mental, e possuir perfil psicológico compatível com o exercício do cargo;

estar quite com as obrigações eleitorais;