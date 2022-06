DRACENA: Emdaep oferece 14 vagas em Concurso Público

A Empresa de Desenvolvimento, Água, Esgoto e Pavimentação de Dracena abre concurso público com 14 vagas para dez cargos diferentes. As inscrições começam nesta quarta-feira (22) e vão até dia 10 de julho, exclusivamente pelo site da Consesp. As provas estão marcadas para 31 de julho.

Cargos e vagas disponíveis: ajudante geral (5), auxiliar de encanador, auxiliar de encarregado da equipe de Pavimentação, eletricista, encarregado da rede de Água, encarregado do setor de Arrecadação e Atendimento, escriturário, operador de máquina pesada, técnico de Pavimentação e tratorista (uma vaga cada).

Todas as informações podem ser conferidas no site da EMDAEP ou da empresa responsável pelo concurso. http://www.emdaep.com.br/index.php?pagina=concursos&id=28