FLORA RICA: Diretor de Esportes busca viabilizar quadra society e a reforma do piso da quadra poliesportiva

O diretor de Esportes da Prefeitura de Flora Rica e educador físico Roberto Ribeiro Nardi Júnior, esteve em São Paulo nos dias 7 e 8 com o secretário de Esportes do Estado de São Paulo Thiago Martins Milhim em reuniões para tratar de projetos solicitados visando melhorias para o esporte no município.

Em pauta estava a reivindicação de uma quadra society e a reforma do piso da quadra poliesportiva.

O diretor de Esportes retornou confiante que o município de Flora Rica possa ser contemplado nesses projetos e tem certeza que irá isso deve trazer inúmeros benefícios para toda população florarriquense.

De momento o diretor de Esportes Roberto Nardi Júnior trouxe um kit esportivo composto com: bolas de futebol, bola de futsal, bola de futebol society, bola de vôlei, bola de handebol, coletes, rede de vôlei, fardamento de futsal completo e toucas para natação.

O diretor de Esportes também protocolou um ofício solicitando um par de tabela com os aros de basquete oficiais para ensinar basquete também, para as crianças e adolescentes.