FLÓRIDA: Governador anuncia liberação de recursos para compra de veículos e equipamentos para a Defesa Civil

O governador Rodrigo Garcia anunciou na terça-feira (14) a liberação de cerca de R$ 32 milhões para a aquisição de 122 veículos e equipamentos, que serão entregues para as Defesas Civis municipais.

Cada município receberá uma viatura, modelo picape 4×4 ou 4×2, equipadas com kit de combate a incêndio. Este equipamento é fundamental para este período do ano em que é desenvolvida a Operação Estiagem com o objetivo de combater os incêndios florestais.

Flórida Paulista é um dos municípios que serão beneficiados com mais esta conquista. O prefeito Wilson Fróio Junior acompanhado do secretário municipal de Agricultura e Abastecimento Cleber Oliveira, estiveram na capital paulista onde participaram da solenidade de oficialização do veículos e equipamentos com o governador Rodrigo Garcia.

De acordo com o Governo do Estado, para Flórida Paulista o investimento será no valor de R$ 179.100,00 sendo um veículo Fiat Strada 4×4 e equipamentos para ações de proteção e Defesa Civil.

O prefeito Fróio agradeceu o deputado estadual Vinícius Camarinha que intermediou a liberação de mais esta conquista para Flórida Paulista e também ao governador Rodrigo Garcia.

“Essa é uma liberação importante para as pequenas e médias cidades do nosso Estado, para que possam ter mais equipamentos de cuidado e proteção às pessoas. De 60 a 120 dias todos estes equipamentos estarão entregues e isso vai nos estimular a sempre fazer cada vez mais”, afirmou o governador Rodrigo Garcia.

Os itens distribuídos para as municipalidades foram adquiridos com investimentos diretos do Governo do Estado e recursos de emendas parlamentares.