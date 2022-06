FLÓRIDA: Vacinação contra gripe é aberta gratuitamente para toda a população

Acompanhando o esquema vacinal da Secretaria Estadual de Saúde, foi aberta em Flórida Paulista a vacinação contra o vírus da gripe, o “Influenza”, para todas as faixas etárias.



Com esta abertura, crianças a partir dos seis meses de idade, adolescentes, adultos e idosos podem receber a imunização gratuitamente em uma das cinco salas de vacinação existentes no município, incluindo a do Distrito de Indaiá do Aguapeí.



Antes, a vacina só era aplicada aos integrantes dos grupos prioritários: idosos; trabalhadores da saúde e segurança pública; gestantes e puérperas; crianças até os cinco anos de idade; portadores de necessidades especiais e comorbidades e outros.



Aqueles que não se enquadravam em um destes requisitos e que desejassem tomar a dose do imunizante, teriam que procurar empresas especializadas e pagar pela aplicação, o que agora está sendo feito pela rede pública de saúde.



Para receber a dose da vacina contra a gripe, basta procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa e portar a carteira de vacinação.