Homem é preso com quase 313 kg de maconha escondidos em pneu de caminhão

Na condução do caminhão foi identificado um homem de 45 anos, morador de Álvares Machado, que foi preso em flagrante.

A droga estava escondida dentro de seis pneus do veículo que estavam com os eixos suspensos e totalizou 312,800 kg de maconha, que estavam distribuídos em 645 tabletes. Além do entorpecente, também foi apreendido o veículo.