IRAPURU: Município recebe máquina Motoniveladora do Governo do Estado

Na terça-feira (14), foi entregue para Irapuru uma motoniveladora que auxiliará à Prefeitura Municipal e Secretaria de Desenvolvimento Rural a trabalharem às estradas do Município.

O prefeito Mazinho esteve em Santa Fé do Sul na semana passada, para assinatura do recebimento da máquina.

A motoniveladora foi adquirida através de uma indicação do Deputado Estadual Itamar Borges, com repasse do Governo Estadual em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura.

O prefeito Mazinho ressaltou que “com essa aquisição poderemos ampliar a nossa atuação em toda nossa cidade, auxiliando no desenvolvimento das atividades agrícolas e mantendo sempre adequadas as estradas e vias de terra”.

“Agradecemos ao governo do Estado, o Governador Rodrigo Garcia e toda sua equipe. E agradecemos também o nosso amigo e Deputado Estadual Itamar Borges, que na época como secretário da Agricultura de São Paulo nos apoiou em mais essa conquista para Irapuru”, salientou o prefeito.