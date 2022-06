Lucélia divulga programação completa do aniversário de 78 anos

Foi divulgada pela Prefeitura de Lucélia a programação oficial do aniversário de 78 anos do município, celebrados em 24 de junho. A programação foi iniciada no último sábado (18), com as quartas de finais da 9ª Copa Auto Escola de Futebol Médio Regional Livre 2022, e segue até o dia 14 de julho, com atividades esportivas, religiosas, musicais e comunitárias.

Entre os destaques da programação está o Desfile Cívico, dia 23 (quarta-feira) com o tema “Educação e gentileza, precisamos com certeza”.

Já no feriado do dia 24 (sexta-feira) tem início o Arraiá da Amizade, no pátio da antiga estação ferroviária, com praça de alimentação e atrações musicais. No dia 24, show com Guilherme e Benuto. E no dia 25 (sábado), show com artistas locais e a dupla sertaneja Lívia e Eloá.

Confira a programação completa: