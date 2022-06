PARAPUÃ: Vereadores conquistam recurso para construção de ala especial para fisioterapia e hidroterapia

Para realizar o anuncio oficial da liberação de R$ 600 mil reais para saúde, o Deputado Federal Vinícius Carvalho (Republicanos) esteve em Parapuã no plenário da Câmara Municipal.

Na oportunidade o deputado discursou para autoridades, vereadores e comunidade presente. O recurso é oriundo de reivindicação dos vereadores Rick Marques (PP), Ademárcio/Mosquinha (PSDB) e João Miguel (PSDB).

Segundo os vereadores, R$ 500 mil será utilizado para ampliar o espaço destinado ao atendimento de fisioterapia do ESF 08 de Março, que deverá receber uma nova estrutura com mais opções e recursos aos pacientes, inclusive com piscina para hidroterapia, e R$100 mil para custeios da saúde pública municipal.

Ainda segundo os vereadores, o Deputado os recebeu em seu gabinete, em Brasília, onde anunciou o valor de R$ 500 mil para utilização na obra. Posteriormente, após alguns dias, Vinícius Carvalho liberou mais R$ 100 mil reais.

Após a liberação o recurso passará por toda parte burocrática legal, até a sua utilização para os devidos fins.