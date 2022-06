DRACENA: AME é incluída no Programa Oncologia e irá oferecer tratamento contra o câncer

Foi lançado pelo Governo do Estado de São Paulo o programa AME Oncologia, que vai oferecer diagnóstico e tratamento contra o câncer nos AMEs (Ambulatórios Médicos de Especialidades). O anuncio foi feito pelo governador Rodrigo Garcia nesta quarta-feira (22).

As unidades ganham em complexidade e vão prestar atendimento com exames, consultas, cirurgias e sessões de quimioterapia. O serviço será prestado em cinco AMEs fazendo quimioterapia e os outros com consultas, exames, diagnósticos e cirurgias.

Os AMEs de Taubaté, Itapetininga, Santo André, DRACENA e Mogi das Cruzes serão as primeiras unidades com atendimento integral, ofertando mais de 20 mil sessões de quimioterapia por ano.

Serão mais de 3,2 mil novos pacientes por ano. As duas primeiras unidades, em Taubaté e Itapetininga, passam a prestar os novos tratamentos já na próxima semana. As cinco unidades AMEs passam a integrar a Rebe Camargo de Combate ao Câncer e vão oferecer assistência mais próxima do paciente, que não precisará mais se deslocar para outras cidades para receber atendimento.

A instalação destas unidades terá um investimento 80% menor que a implantação de um novo hospital para este fim, já que potencializam a estrutura existente na rede de ambulatórios.

O programa também vai oferecer assistência contra o câncer de pele e de intestino em outras unidades de todas as regiões do estado.

A previsão é que 61 ambulatórios passem a prestar atendimento com consultas, exames, biópsias e cirurgias contra o câncer de pele. As unidades terão uma agenda exclusiva para o tratamento oncológico, com prazo reduzido de 90 para 45 dias. Os pacientes serão encaminhados pelos municípios com um protocolo especial para o tratamento da doença.

Já com relação ao câncer de intestino, o tempo de diagnóstico deve cair de 90 para 30 dias com a oferta de colonoscopia nos AMEs. O câncer de colón e reto é o que possui a segunda maior incidência no estado. A agilidade no diagnóstico é fundamental para um tratamento mais eficaz e com maior chance de cura. A agenda exclusiva para o câncer de intestino será ofertada em 39 AMEs.

O investimento do Governo do Estado nesta primeira fase do programa, que poderá ter o atendimento em quimioterapia estendido para outras unidades, é de R$ 4,5 milhões, com custeio anual previsto de R$ 50 milhões.