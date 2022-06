Ex-ministro da educação preso, foi recepcionado com jantar de mais de R$ 20 mil em Dracena

O ex-Ministro da Educação Milton Ribeiro que foi preso ontem (22), visitou a cidade de Dracena no dia 14 de fevereiro de 2022, trazendo novidades e promessas de melhoria para cidade na área da educação, como a implantação de um Colégio Cívico Militar à convite da Prefeitura Municipal, e com apoio da Secretaria de Educação do município. O mandado foi expedido no âmbito de uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta quarta.

A visita do ex-ministro a Dracena teve questionamento do vereador Davi Fernando da Silva apresentou um requerimento na Câmara Municipal, solicitando esclarecimentos à Prefeitura quanto aos gastos exorbitantes que ultrapassaram R$ 20 mil apenas no jantar com o então ministro da Educação Milton Ribeiro.

De acordo com a PF, a operação “Acesso Pago” tem o objetivo de investigar a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

O mandado de prisão preventiva expedido contra Milton Ribeiro cita os crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência.