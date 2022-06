FLÓRIDA: Vereador conquista verba de R$ 200 mil para a Saúde através de deputado

O prefeito Wilson Fróio Júnior recebeu oficio do deputado federal Paulo Pereira da Silva (Paulinho da Força) informando a liberação de uma verba no valor de R$ 200 mil para Flórida Paulista.

De acordo com o deputado Paulinho da Força, a verba está sendo liberada através de sua intermediação junto ao Governo do Estado de São Paulo e foram disponibilizados no Orçamento Paulista de 2022 sendo o valor de R$ 200 mil destinado para o setor de Saúde destinado ao custeio.

O deputado Paulinho da Força informa ainda que a destinação desta verba atende pedido do vereador Hermano Mota (Solidariedade) e desta forma atende o setor de Saúde para toda a população floridense.

Agora a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista adota as providências necessárias visando a liberação do recurso o mais rápido possível.

O vereador Hermano Mota agradece o deputado Paulinho da Força por atender a sua solicitação em favor da população floridense.