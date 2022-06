IRAPURU: Atletas se destacam no JOMI 2022

Na manhã de terça-feira (21), o prefeito Mazinho e o vice-prefeito Luiz, receberam no Paço Municipal os integrantes do Grupo da Melhor Idade que estiveram participando da edição 2022 dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), realizada este ano na cidade de Presidente Prudente.

Com a medalha de campeão no peito o atleta Irapuruense José Luiz Waki, conquistou o primeiro lugar na modalidade do Xadrez. No truco Irapuru foi vice-campeão com a dupla Adivino e José Ramos. Na dama foi conquistada a quarta colocação com o atleta Edvaldo.

A delegação Irapuruense garantiu vaga na fase final do Jogos da Melhor Idade no Estado de São Paulo.

O Jomi 2022 teve a participação de 46 Municípios, sendo que Irapuru se destacou que conquistou a 14° colocação.