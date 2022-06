JUNQUEIRÓPOLIS: Sebrae inicia o primeiro seminário EMPRETEC

Foi iniciado na segunda-feira (20), nas dependências do Bacana’s Eventos em Junqueirópolis primeiro programa Empretec, realizado através das parcerias do Sebrae, Associação Comercial e prefeitura representada pela pasta de Industria e Comercio.

O Empretec é o principal programa de formação de empreendedores no mundo, um seminário intensivo criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), promovido em 40 países e exclusivo do Sebrae no Brasil.

Ao todo são 25 empresários participantes nesta primeira edição, os quais vão aprender mais do que técnicas de empreender.

Cada empresário vai descobrir o seu perfil empreendedor, suas habilidades para desenvolver sua capacidade, passando por uma imersão de 6 dias com desafios para despertar sua identidade empreendedora.

São 60 horas de capacitação, com atividades práticas, cientificamente fundamentadas, que mostram como agem os empreendedores de sucesso e quais são os 10 comportamentos característicos desses perfis.

Ministraram o curso os profissionais credenciados ao Empretec: CARLOS EDUARDO RIBEIRO, FLAVIA ALVES DE ALMEIDA e MARCO CESAR ACRAS.

A realização é do Sebrae de Presidente Prudente, supervisionado pela ANA CAMILIE PENA,

Empreender é acreditar no seu potencial.

Ser um Empreteco é dar o primeiro passo para uma jornada de sucesso e encontrar o empreendedor que está dentro de você.

Participaram da abertura oficial do evento o prefeito Osmar Pinatto, diretor administrativo Rinaldo Picinini e o diretor de Industria e Comercio e Agronegócio Josemar de Souza (Nego).

AS informações poderão ser obtidas pelos telefones: (18) 3916-9072, (18) 3842-1079 e (18) 3841-3496.