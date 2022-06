Muitos gols na abertura do Campeonato Veteranos Municipal de Futebol Médio de Lucélia

Três partidas com muitos gols na abertura da primeira rodada do 1° Campeonato Veterano Municipal de Futebol Médio acima de 40 anos. Os jogos aconteceram no domingo (19) no Clube do Aspumulu.

O evento esportivo organizado pelo Dell (Diretoria de Esportes e Lazer de Lucélia), sob a coordenação de Eduardo Fattinnanzi “Lambari”, teve os seguintes jogos: No primeiro jogo Clube dos 40 / Restaurante Panela Caipira venceu por 3 a 0, o Sintético F.C.; no segundo o Amigos da Bola / Afupel empatou em 2 a 2 ,com o Bussi Fitness/ Marcel Celulares/ Serv Diesel/ Aliança Multimarcas/ Crys Sport / Amigos do Tavone e encerrando a rodada ABC da Vila Rancharia/ Grêmio da Vila Rennô / Supermercado Barcelos perdeu por 3 a 1, para o Aspumulu/ Supermercado Santa Terezinha/ Bangolas Lanches.

Descansando – Pracinha F.C.

ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

– O luceliense Hamilton Di Stéfano, fundador do Futebol Médio no Brasil, esteve presente dando o ponta pé inicial da competição, juntamente com os árbitros Júlio e Agnaldo Té.