OSVALDO CRUZ: Prefeitura deve equiparar remuneração de professores ao piso nacional a partir de agosto

A Prefeitura de Osvaldo Cruz alinhou com o Sindicato dos Trabalhadores de Presidente Prudente (Sintrapp) uma pauta de prioridades na relação com o funcionalismo público municipal entre as quais o pagamento do piso nacional do magistério a partir do segundo semestre.

A Prefeita Vera Morena e as diretoras do Sintrapp, Aucelina Maria, Marcia Pantalião e a presidente do Sintrapp, Luciana Telles estiveram à mesa de trabalho com a base do sindicato em Osvaldo Cruz.

Sobre a questão dos pisos salariais, mas desta vez para o magistério, a prefeita Vera informou que tal atualização ao piso nacional deve acontecer assim que for efetivado o próximo concurso no município. A previsão é que isso aconteça no mês de agosto.

Cumprimento de pisos nacionais de outras categorias

Aos sindicalistas, a prefeita Vera enfatizou que está em licitação a escolha e a contratação de uma empresa para desenvolver o projeto de reforma do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) do município.

Na área da Saúde, a prefeita informou que seguirá a normativa federal que “descongela” a contagem de tempo de serviço que foi interrompida de maio de 2020 a janeiro de 2022, pela Lei Complementar (LC) Nº173. Desta forma o tempo de serviço ignorado neste período será considerado para fins de progressões.

Já quanto à correção dos salários dos Agentes de Controle de Endemias (ACE) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), a prefeita Vera informou que a atualização acontecerá no início do mês de julho.

Acerca da solicitação de atualização do laudo utilizado para as concessões dos adicionais de insalubridade, a administração informou que tal documento deve ser finalizado até agosto deste ano.