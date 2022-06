DRACENA: Deputado Mauro Bragato disponibiliza verba de R$ 180 mil para a Santa Casa

Através de emenda parlamentar de iniciativa do deputado estadual Mauro Bragato, o Tesouro Estadual creditou na conta da Santa Casa de Dracena a importância de R$ 180 mil, destinado ao custeio.

Com o recurso serão adquiridos bens de consumo interno do hospital, como material médico hospitalar, medicamentos, materiais de limpeza e higienização, gêneros alimentícios e rouparia (lençóis, travesseiros, fronhas etc), sendo, porém, vedado a destinação do referido recurso para pagamento de salários.

O deputado Mauro Bragato ao longo dos seus vários mandatos tem contribuído com a Santa Casa de Dracena, tanto com a indicação de emendas parlamentares, como no trato e na viabilização de recursos para investimentos (compra de equipamentos e obras) e neste sentido a diretoria, em nome da Irmandade, agradece o parlamentar, sabedores de que todos os recursos destinados ao hospital são aplicados na conquista de qualidade de atendimento dos pacientes, notadamente do SUS.