FLÓRIDA: Nova lista é apresentada e pagamentos da Floralco devem ocorrer nas próximas semanas

Pagamentos serão destinados aos funcionários que ainda não receberam nenhum valor nos rateios anteriores

A administradora judicial do processo Floralco e GAM – (Participações e Empreendimentos), apresentou uma nova lista de credores para pagamentos de um novo rateio que deve ocorrer nas próximas semanas.

Segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional junto ao Fórum da Comarca de Flórida Paulista, esta nova etapa de pagamentos se destina para aqueles ex-funcionários que ainda não receberam nenhum valor nas divisões anteriores realizadas pela Justiça.

Nesta etapa, foram enviados pela administradora judicial apenas os dados referentes aos credores da Floralco. A lista com os nomes dos ex-funcionários da GAM deve ser emitida nos próximos dias.



A relação traz os dados pessoais e bancários que foram informados pelos credores que devem ser conferidos pelos interessados ou seus representantes jurídicos no prazo de cinco dias úteis, a contar a partir da próxima segunda-feira (27).

Caso o nome não conste nas listas, ou haja algum tipo de erro em nome, conta ou outros dados, o interessado deve comunicar a administradora judicial através do e-mail: [email protected]

Caso o credor ou seu representante jurídico não se atente nestas condições, o eventual atraso no pagamento do crédito ocorrerá por conta e risco do mesmo.



CONFIRA ABAIXO AS LISTAS

https://ifolharegional.com.br/wp-content/uploads/2022/06/lista.pdf