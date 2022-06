JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura inicia preparativos para o Natal 2022

A Prefeitura de Junqueirópolis iniciou os preparativos para a ornamentação da cidade para o Natal.

O encontro realizado na sala de reuniões do paço municipal foi coordenado pela primeira-dama Munira Zogheib Pinatto, contando com a participação dos membros da comissão de festejos criada no ano de 2021 e novos convidados para compor as ações preparativas para a ornamentação das vias públicas, praças e comércio, alusivo às festividades de final de ano.

De acordo com a primeira-dama Munira, o objetivo da comissão é proporcionar ao comércio e população um estímulo ainda mais inovador e futurista para as festas natalinas de 2022.

“A exemplo do ano passado vamos envolver na organização a diretoria da Indústria e Comércio, Acej, comerciantes e entidades na elaboração de atrativos culturais e temáticos ao Natal”, apontou.

Por parte da prefeitura será dado todo incentivo e apoio estrutural para as decorações natalinas, objetivando fortalecer o comércio e atrair a atenção do consumidor local e regional.