LUCÉLIA: Município comemora 78 anos

O município de Lucélia está comemorando 78 anos de emancipação político-administrativa. A data oficial do aniversário da Capital da Amizade é dia 24 de junho.

Para comemorar a importante data, a administração municipal elaborou uma ampla programação de festividades.

Dentro da programação teve e ainda está ocorrendo diversos eventos esportivos, desfile cívico e missa em ação de graças. Os eventos em comemoração ao aniversário da cidade prosseguem até o próximo dia 14 de julho.

Neste final de semana de aniversário com a data oficial, a atração é o “Arraiá da Amizade” que está acontecendo na estação cultural “Dona Filhinha” antiga estação ferroviária. Entre as atrações no dia 24 de junho, o show com a dupla Guilherme & Benuto, já no sábado (25), show com Livia & Eloa, além da apresentação de artistas locais.