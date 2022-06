FLÓRIDA: Município inicia participação nos Jogos Regionais neste final de semana

Cancelados em 2020 e 2021 pelo Governo do Estado de São Paulo por causa da pandemia da Covid-19, os Jogos Regionais voltam em 2022 e já com jogos neste final de semana.

Diferentemente do evento que ocorre por cerca de duas semanas, a competição inicia neste sábado (25) e deve terminar no início de setembro. Outra mudança é que não haverá um local fixo para todos os jogos e as partidas serão disputadas aos finais de semana. Os regionais estão divididos nas Delegacias de Esporte de Marília e Presidente Prudente que envolve 62 cidades participantes.

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer confirmou sua participação em quatro modalidades (futebol, futsal, biribol e bocha).

De acordo com o secretário de Esporte, Luiz Roberto Aléssio, esse formato será uma experiência nova para todos os municípios.

A Cidade Amizade inicia sua participação na modalidade de futsal na tarde deste sábado às 16h30 no Ginásio Paulo Camargo em Adamantina onde receberá Regente Feijó. A chave é composta ainda por Rancharia e Presidente Prudente.

Já a equipe de futebol sub-21 faz sua entreia no domingo (26), às 10h em Presidente Prudente enfrentando a cidade local. O grupo é formado ainda por Parapuã.

O biribol floridense enfrentará Teodoro Sampaio e Álvares Machado. A bocha enfrentará Presidente Bernardes, Taciba e João Ramalho. O calendário para ambas modalidades será divulgado na próxima semana.