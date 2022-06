Zé Neto, dupla com Cristiano, se afasta dos palcos novamente

No Instagram da Work Show, empresa responsável por gerenciar a carreira dos sertanejos, um post diz que ele apresentou um quadro de tosse, prejudicando assim o tratamento nas vértebras de três costelas fraturadas no início do mês que o fez se afastar também.

Ainda segundo a publicação, enquanto segue em recuperação, Cristiano assume as apresentações. “Cristiano chamou para si a responsabilidade dos palcos e tem encarado os compromissos. Na noite da última terça-feira, 21, no Pará, Cristiano cumpriu o compromisso da dupla e ainda teve o reforço dos amigos Netto e Henrique”, diz a equipe.

“Não somos só parceiros da música eu e o Zé somos parceiros na vida, e eu como amigo tenho de estar ao lado dele sempre. Tenho muita fé e certeza de que tudo isso vai passar. E eu estarei sempre aqui para honrar nossa história, já, já ele estará de volta, e por aqui vou agradecendo ao público. Porque é a energia de vocês que nos move!”, declarou Cristiano.

Logo no início do mês, o cantor fraturou três costelas em um treino de boxe e agora, mais do que nunca, a pausa reflete as complicações nessa recuperação. “Eu estava treinando boxe e comecei a sentir dores, mas na hora não percebi que era algo ‘maior’ pois estava com o sangue quente, né? Mas fui ao médico e como respondi ao médico que a dor estava suportável, não fizeram raio-X”, relatou.

“Mas piorou e resolvi voltar para fazer o exame. E então descobriram essas fraturas. Quebraram três costelas, de um jeito que poderia perfurar o meu pulmão se eu não ficasse quieto”, contou ao colunista Leo Dias.