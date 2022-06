Homem é encontrado morto

Segundo o irmão da vitima o mesmo tinha problemas com bebidas alcoólicas e todos as vezes que brigava com sua namorada dizia que iria se matar, e que nesta manhã recebeu a noticia que seu irmão havia sido encontrado morto pendurado com uma corda no pescoço em uma arvore, no fundo da sua residência.

O corpo foi removido pelo Grupo PAX Funerárias e com apoio da Funerária Frei Galvão, a Polícia Científica esteve no local e o caso foi encaminhado à CPJ de Tupã.

PROCURE AJUDA

O CVV – Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. Ligue gratuitamente: 188.