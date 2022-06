Polícias Civil e Militar recuperam carro furtado da igreja católica

Na madrugada desta segunda feira, policiais civis foram contatados por policias civis de Três Lagoas no Mato Grosso do Sul, dando conta da subtração de um veículo Hyundai Creta de propriedade da Diocese daquela cidade.

As informações eram no sentido de que o veículo havia se deslocado para esta cidade.

Com base nestas informações, a Polícia Civil de Junqueirópolis estabeleceu contato com a equipe policial militar em patrulhamento fornecendo os dados para localização do veículo.





O veículo foi localizado em Junqueirópolis e conduzido até a Delegacia de Polícia.

Ele será restituído à vitima.

O autor do crime foi identificado e responderá pelo crime de furto, em inquérito policial que tramita por Três Lagoas.