‘Empreendedorismo : a essência do povo bandeirante’, artigo de Marco Vinholi

Ao longo dos últimos anos pude me dedicar ao desenvolvimento regional do nosso estado. Com o apoio de João Doria e de Rodrigo Garcia, além de um grande time de colaboradores e colegas, conduzi uma secretaria que iniciou do zero para um vetor de municipalismo fundamental no nosso estado, apoiando as cidades nos momentos difíceis da pandemia até os recordes de investimentosem 2021 e 2022.

Quadruplicando o orçamento da pasta, implementamos 18 novos projetos. Combatemos as desigualdades regionais, planejamos o estado para o futuro com a nova regionalização, investimos como nunca, multiplicando por cinco os recursos aplicados nos quatro anos anteriores, e estabelecemos a meritocracia e a parceria no repasse de recursos, o que nos rendeu o Prêmio de melhor política pública do país pelo CLP em 2021.

Com a atuação na secretaria, conheci profundamente cada canto de São Paulo e pude levar um pouco da essência da gestão a cada cidade onde passei. E todo esse trabalho foi de tal forma reconhecido que recebi a honraria do título de cidadão de mais de 200 municípios e meu nome foi elencado pelos colegas e pelos jornais para disputar uma eleição majoritária, incluindo a disputa ao Senado.

Sei que existe uma grande expectativa em torno da minha decisão, porém, sempre deixei claro que minha lógica política é sobretudo coletiva e de longo prazo. Minha responsabilidade é com o meu partido, mas, mais que isso, é com o meu estado. Isso me faz priorizar nesse momento o fundamental projeto de Rodrigo Garcia seguir como Governador de São Paulo. Na minha visão, esse projeto coletivo é a missão de todos nós paulistas, que valorizamos oque nos fez chegar até aqui e um estado que colabora com o Brasil de forma inequívoca, mas com independência para conduzir os seus rumos. Escolhi dessa forma aglutinar, agregar, somar para o futuro. Escolhi empreender o sonho de muita gente.

Nesta quarta-feira, 29/06/2022, eleito por unanimidade por entidades importantes da sociedade civil e membros do governo, assumo a missão de apoiar o trabalho da essência do povo do nosso estado, o empreendedorismo. Empreendedorismo que fez com que gente de todo o mundo e de todo o Brasil construísse nesta terra o sonho do Brasil que dá certo. Aqui, na terra do trabalho, 31,4% das pessoas são empreendedoras, índice superior ao do Canadá, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Os quase 10 milhões de paulistas que ajudam a fazer a locomotiva do país andar diariamente são a mais pura tradução da cultura de lutas desse estado.

O Sebrae, recentemente escolhido como a oitava marca mais valiosa do país, tem ao longo de sua história cumprido o papel de grande apoiador dos empreendedores brasileiros. Em São Paulo, com destacado papel ao longo dos últimos anos. Da economia criativa ao fomento dos consórcios públicos, do atendimento ao cliente com a expansão física de serviços ao grande avanço causado pela transformação digital, da inserção da cultura empreendedora em todos os níveis à inovação das startups chegamos até aqui com grande valor e graças ao excelente trabalho dos meus antecessores.

Neste momento de pós-pandemia, com quase 28 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, o empreendedorismo tem um papel ainda mais relevante para São Paulo e para o nosso país. Conversei muito com os conselheiros, sobretudo com o Presidente Tirso Meirelles e com o Governador Rodrigo Garcia, sobre o desafio que temos na geração de emprego para São Paulo. Rodrigo estabeleceu como carro chefe a pauta do emprego e da renda, sendo assim missão fundamental do Sebrae ser um grande parceiro nesse processo. É momento de ir além, modernizando e impulsionando nossos empreendedores, expandindo para todas cidades do estado em conexão com o mundo, transformando sonhos em realidade. Ao trabalho!

*Marco Vinholi é administrador de empresas (PUC-SP), empresário, conselheiro do SESI-SP. Foi Deputado Estadual (2017 à 2019), Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo (2019 à 2022).