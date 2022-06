Encontrado morto em estrada de Lucélia, homem tirou e própria vida e deixou bilhete

Em ocorrência irradiada via Copom, versando sobre um suicídio por arma de fogo, ao chegar ao local dos fatos, os policiais militares visualizaram um indivíduo no interior do veículo, GM Prisma, de cor preta, trancado no interior do mesmo, com a cabeça abaixada e entre suas pernas uma arma de fogo, tipo fuzil.

Diante disso, acreditando que o indivíduo poderia estar vivo, a equipe optou por quebrar o vidro da janela do lado do motorista, momento em que foi constatado que a vítima estava com sinais de morte evidente, com um grande orifício de saída do projétil na parte posterior da cabeça, com exposição de massa encefálica.

A situação levou os policiais a confirmarem o estado de morte evidente da vítima.

Acionada perícia para o local, compareceu também o delegado de polícia de Lucélia, Dr. Celso Pardo Soares.



Dentro do veículo foram localizadas mais duas armas de fogo, sendo uma pistola Taurus, calibre .40, e uma pistola Taurus, calibre. 9mm, além de uma caixa contendo cinquenta munições calibre 9mm e uma caixa contendo 21 munições calibre 40, além das munições calibre 5,56 nos 4 carregadores do fuzil.

Tudo devidamente documentado, além de documentos, cartões diversos, um aparelho celular e um bilhete escrito à mão, contendo a senha do celular e os dizeres: “Amo todos vocês”.

As armas, as munições e o celular da vítima foram levados pela equipe da Polícia Científica.

A vítima foi identificada e teve seu corpo levado por uma empresa ao IML de Adamantina, onde passou por exames necroscópicos.

Após os trabalhos da perícia, a equipe deslocou-se ao plantão policial de Adamantina, onde o delegado de plantão elaborou boletim de ocorrência de natureza de suicídio e o auto de exibição e apreensão dos documentos, cartões e o bilhete.

O velório será realizado em Adamantina à partir das 12h30. O sepultamento ocorre no Cemitério da Saudade, também na tarde de hoje.