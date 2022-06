FLÓRIDA: Quase R$ 8 milhões devem ser pagos à ex-funcionários da Floralco em até cinco dias

Foi decidido no último dia 23, pelos Juízes de Flórida Paulista, que novo pagamento do rateio efetuado em fevereiro de 2022 será realizado daqui a 5 dias, prazo que os credores listados pela Administradora Judicial em nova planilha de pagamentos têm para corrigir eventuais inconsistências em seus dados pessoais e bancários.

Nesta etapa foram enviados pela administradora judicial apenas os dados referentes aos credores da Floralco (Grupo Bertolo). A lista com os nomes dos ex-funcionários da GAM deve ser emitida nos próximos dias.

Os dados pessoais e bancários que foram informados pelos credores devem ser conferidos pelos interessados ou seus representantes jurídicos, sendo que qualquer divergência nesses dados deve ser informada diretamente à Administradora Judicial no e-mail grupofloralcofloridapta@gmail.com até 05/07/2022. Após esse prazo a Administradora Judicial enviará a planilha ao Banco do Brasil para que sejam efetivados os pagamentos. Nesta etapa foram contemplados 225 credores e o montante a ser pago soma R$ 7.953.872,33.

Os 225 credores contemplados nesse novo pagamento estão listados em planilha de pagamentos (2ª. planilha do 1º. Rateio), disponível no processo falimentar (folhas 75.204/75.207) e também no site da administradora judicial: www.expertisemais.com.br (https://drive.google.com/file/d/1sgbWaMlXJrNVnRSQp70DvcbsbMsADD6n/view).

Segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional junto ao Fórum da Comarca de Flórida Paulista, esta nova etapa de pagamentos se destina somente a ex-funcionários que ainda não receberam nenhum valor no pagamento anterior realizado pela Justiça.

A Administradora Judicial também informou no processo (folha 75.175) que ainda há centenas de credores que não informaram seus dados bancários ou que informaram os dados com inconsistências que impedem o pagamento. Os dados a serem informados são os seguintes: CPF do credor, banco, agência, conta bancária e o nome e CPF do respectivo titular da conta bancária com a informação se é conta corrente ou conta poupança. Caso os dados bancários sejam de representantes legais, é indispensável a apresentação de procuração com poderes para receber e dar quitação, acompanhada dos documentos pessoais do credor (RG e CPF). Nos casos de espólio, recomenda-se o contato prévio, por e-mail, com a equipe da Administradora Judicial.

Nossa reportagem também apurou que na sequência dessa 2ª. planilha de pagamentos, que a Administradora Judicial apresentará a 3ª. planilha de pagamentos, sendo importante que aqueles que não constaram dessa lista, se apressem em apresentar seus dados no e-mail da Administradora Judicial (grupofloralcofloridapta@gmail.com).

Novos rateios poderão ser efetuados ainda esse ano, mas para isso, os pagamentos do 1º. Rateio precisam ser finalizados.

Aos interessados, fiquem atentos e informem os dados pessoais e bancários o quanto antes.