Polícia Civil faz doação de cobertores

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Seccional de Polícia Dracena, fez a doação nesta terça-feira (28), de mais de 70 cobertores aos fundos sociais de solidariedade de quatro municípios da região de Dracena. Foram beneficiados os órgãos sociais das cidades de Dracena, Paulicéia, Santa Mercedes e Ouro Verde.

Os cobertores foram entregues, na sede da Delegacia Seccional de Polícia, pelo delegado seccional de polícia Alexandre Luis Luengo Lopes à Ana Karolina Pinheiro Machado Tavares, representante da Secretaria de Desenvolvimento Social de Dracena; e a senhora Neusa Vitalino de Jesus, primeira dama de Paulicéia. As entregas as demais cidades contempladas serão realizadas nas respectivas delegacias dos municípios.

A ação da Polícia Civil contou com o apoio de todas as carreiras policiais, faz parte da Campanha “Inverno Solidário 2022”. Os policiais civis voluntariamente colaboraram para que famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade possam ter um pouco de conforto e proporcionar calor para minimizar as baixas temperaturas do período do inverno.