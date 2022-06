IRAPURU: Administração adquire área para parque industrial e usina fotovoltaica

O prefeito Mazinho, em recente reunião no gabinete no Paço Municipal de Irapuru informou aos vereadores que foi enviado à Câmara Municipal um projeto de lei para aquisição de área de mais 4 alqueires, no trevo da cidade, que será destinada a implantação do parque industrial e usina fotovoltaica.

Em ótima localização geográfica, a propriedade – após autorização da Câmara Municipal – será adquirida com recursos próprios, no valor de R$ 560 mil.

De acordo com o prefeito Mazinho, a administração municipal utilizará parte da área, no futuro, para impulsionar empresas através de incentivos fiscais a sediarem em Irapuru, gerando emprego e renda.

Outra parte da área será utilizada para construção da usina fotovoltaica (geração solar), cujo objetivo é gerar energia suficiente para que o Poder Público deixe de gastar com contas de energia e sobre dinheiro nos cofres públicos para investimento em serviço essenciais, como saúde e educação.

