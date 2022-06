Carro furtado é localizado “depenado” na SP-294

A Polícia Militar localizou em uma estrada de terra, próximo às margens da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Oriente (SP), um veículo Gol que havia sido furtado em Marília, na noite dessa segunda-feira, dia 28.

O carro foi encontrado por volta das 07h04 da manhã desta terça-feira (29) e estava, sem as rodas, aparelho de som, estepe e bateria.

Segundo informações, após a Polícia Militar localizar o veículo abandonado no meio de uma estrada de terra, na saída de Oriente, as margens da SP-294, no quilômetro 470, o proprietário e a equipe da Polícia Científica compareceram no local.

Foi realizada a perícia criminal e a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Oriente. O carro foi restituído à vítima.