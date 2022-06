FLÓRIDA: Abertas inscrições do Campeonato de Férias Futsal 2022

A bola voltará a rolar no Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi! O tradicional Campeonato de Férias de Flórida Paulista, está com inscrições abertas para o futsal livre. As fichas para as inscrições devem ser retiradas na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, das 8h às 11h e das 13h às 16h30 e retornadas com os dados de cada jogador até o dia 8 de julho.

O congresso técnico da competição deve acontecer no dia 10 de julho com a presença obrigatória de um representante de cada equipe. A tabela, forma de disputa e os horários dos jogos serão divulgados durante o congresso, bem como o início da competição.

A última edição do campeonato ocorreu em 2020, sendo cancelado em 2021 e adiado em 2022 devido a pandemia da Covid-19.

A realização é da Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.