FLÓRIDA: Prefeito assina convênio que garante totem com serviço de Poupatempo

O Governador Rodrigo Garcia confirmou nesta quinta-feira (23) a expansão dos serviços presenciais do Poupatempo para os municípios paulistas até o fim deste ano.

Em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, Rodrigo Garcia entregou mais 240 novos totens de autoatendimento que serão distribuídos imediatamente após formalização de convênios com as prefeituras beneficiadas.

Entre os municípios beneficiados está Flórida Paulista que receberá um totem de autoatendimento para beneficiar a população floridense com os serviços do Poupatempo.

O prefeito Wilson Fróio Junior e o vice-prefeito Sidnei Gazola estiveram presentes no evento realizado no Palácio dos Bandeirantes na capital paulista, onde na oportunidade foi assinado convênio garantindo o recebimento do totem para Flórida Paulista.

O modelo dos totens se assemelha à tela de um tablet e conta com leitor biométrico de alta precisão para facilitar solicitações de documentos e desbloqueio do cartão Bolsa do Povo.

Os equipamentos também têm scanner para digitalização de documentos e envio em tempo real de arquivos.

Pelo autoatendimento, além do RG, é possível solicitar mais de 40 serviços, como segunda via de CNH, CNH definitiva, pesquisa de débitos e restrições de veículos, emissão de Atestado de Antecedentes Criminais, entre outros.

As taxas podem ser pagas com o cartão de débito bancário, durante a solicitação. No caso de RG e CNH, o cidadão tem a opção de receber os documentos em casa, pelos Correios.

O equipamento deverá ser instalado em local de fácil acesso da população floridense e deve ser anunciado nos próximos dias pelo prefeito Fróio e o vice-prefeito Nei Gazola.