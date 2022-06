Homem é preso pela PM logo após assaltar sorveteria

A Polícia Militar prendeu em flagrante ontem à noite um homem que havia acabado de assaltar uma sorveteria na zona Norte de Marília. Dinheiro e celular que ele roubou das vítimas foram recuperados.

O assalto ocorreu por volta das 20h, na avenida República, uma das mais movimentadas daquela região.

Após a fuga do criminoso, as vítimas ligaram para o serviço 190 e passaram as características dele.

Logo em seguida, equipes de Força Tática e da Rocam, que patrulhava pela rua Hermes da Fonseca, visualizou um suspeito com as mesmas características que foi abordado.

Com ele, os policiais localizaram, no bolso da calça, a quantia de R$ 481 reais em diversas notas e um aparelho de celular. Ele acabou confessando que tinha acabado de praticar o roubo.

Ele foi levado à Central de Polícia Judiciária e autuado em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça.