Maior parque aquático do Brasil será inauguração nesta quinta-feira em Andradina

A cidade de Andradina, no interior paulista irá ganhar nesta semana o maior parque aquático do País. Com 371 mil m² de área total, o Thermas Acqualinda será também o primeiro centro de diversões de águas termais 100% acessível a autistas e um dos maiores da América Latina.

Com inauguração marcada para esta quinta-feira (30), o parque será dividido em quatro áreas de diversão, terá atrações radicais e capacidade para receber até 15 mil pessoas por dia. O texto conta com informações do “Catraca Livre”.

Para ser 100% acessível a autistas, o complexo vai disponibilizar o“Quiet Room”, espaço silencioso com luzes reguláveis e uma área com assentos confortáveis para os visitantes que necessitarem de apoio em momentos de crises sensoriais.

Atrações familiares

Rio Lento – As corredeiras que simulam um rio estão entre as maiores do tipo do Brasil. O percurso tem extensão de 1km. O ponto alto é a passagem pelo interior do vulcão.

Praia do Vulcão – Esta praia artificial contará com ondas artificiais com início repentino e com diferentes alturas e intensidades em uma piscina gigante.

Acqua Kids – Este espaço é dedicado à criançada que ama uma brincadeira na água. Aqui elas contarão com um playground interativo cheio de cores, com escorregadores abertos e fechados, rodas d´agua, baldes e jatos.

Acqua Baby – Sem esquecer das crianças pequenas, o parque tem escorregadores e os jatos d’água que proporcionam diferentes sensações para os menores.

Atrações moderadas

Canoa, Corredeira e Esfera – Essa atração tem como grande diferencial o impulso forte da água com percursos sinuosos e trechos de aceleração. Três toboáguas com descida em boia para duas pessoas farão os visitantes sentirem fortes emoções.

Octopus – Aqui os visitantes encontrarão quatro toboáguas individuais com descidas realizada em um tapete que promete muita adrenalina e emoção.

Atrações radicais

Pêndulo – Essa atração é composta por toboágua em formato de semicírculo com movimento de vai e vem e descida em boia para duas pessoas posicionadas uma de frente para a outra.

Kamikaze , Arrepio e Calafrio – Três toboáguas individuais, com ou sem cápsula de lançamento. Os brinquedos são os mais altos, íngremes e radicais de todo o parque.

O Thermas Acqualinda fica a 627 km da capital paulista, na divisa com Mato Grosso do Sul.