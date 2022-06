TJ-SP mantém condenação de Marcola e outros integrantes de facção por planejar resgate em presídio e ordenar assassinato de autoridades

Também participaram do julgamento os desembargadores Luis Soares de Mello e Euvaldo Chaib. A decisão foi unânime.

A decisão, do juiz Deyvison Heberth dos Reis, da 3ª Vara do Fórum da Comarca de Presidente Venceslau (SP), ainda condenou Júlio César Figueira, conhecido como Taison, e Mauro César dos Santos Silva, também apontados como integrantes da facção, e suas respectivas companheiras.

As penas impostas aos réus na sentença foram as seguintes:

Já as companheiras de Mauro e Júlio foram ambas condenadas à pena de quatro anos e seis meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE-SP), ao longo do ano de 2018, o Núcleo de Inteligência da Coordenadoria Regional das Unidades Prisionais do Oeste Paulista (Croeste) identificou, com apoio de colaboradores, um plano de resgate de integrantes da organização criminosa, que estavam presos na Penitenciária Maurício Henrique Guimarães Pereira, a P2, em Presidente Venceslau. Um dos beneficiados com o resgate seria o próprio Marcola.

Diante dessas informações, o governo do Estado de São Paulo deslocou para a região um grande efetivo de policiais militares, viaturas e armamentos pertencentes a Batalhões de Ações Especiais da Polícia Militar paulista, para evitar a ação da facção.

Na época, o aeroporto de Presidente Venceslau foi interditado para pousos e decolagens de aviões, com colocação de barreiras espalhadas pela pista, e foi montado um sistema de segurança com metralhadoras capazes de abater aeronaves, além de barricadas para impedir a derrubada do portão do presídio.