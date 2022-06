Visitante é flagrada com celular no corpo ao tentar entrar na Penitenciária de Irapuru

Ao passar pelo scanner corporal, para ter sua entrada autorizada no presídio de Irapuru, no último sábado (25), uma mulher foi flagrada pelas imagens do aparelho que revelaram um objeto escondido no corpo da visitante.

Logo após, num local reservado, a mulher retirou do corpo um invólucro que continha um aparelho celular, sem bateria e sem chip.

O material ilícito foi apreendido, o sentenciado incluído preventivamente no Pavilhão Disciplinar para averiguação dos fatos, instaurando-se procedimento disciplinar, e a visitante suspensa do rol de visitas, nos termos da legislação que trata do assunto.