ARTIGO: Parafilias e preferências sexuais O que são parafilias?

Parafilias são preferências sexuais entendidas como perversão da sexualidade que se desviam do normal e causam sofrimentos para o indivíduo. É uma perturbação intensa sem interesse na estimulação genital ou carícias prévias. Mas existem as perturbações parafílicas patológicas que são consideradas uma doença mental, que provoca um grande impacto na saúde como depressão, abuso de substâncias e disfunção sexual.

Pouco se sabe ainda sobre as causas das parafilias. Podem estar relacionadas com fatores genético, biológico ou fatores sociais. Quando a parafilia é patológica o indivíduo realiza várias tentativas para completar a atividade parafílica. Tem dificuldade em controlar seus atos por ansiedade e emoções negativas.

É comum que um indivíduo tenha várias para filias. As parafilias podem variar com uma grande variedade de objetos, animais ou com pessoas como crianças ou adultos que não deram consentimento.

Estes padrões de excitação têm início no final da infância ou perto da puberdade, e pode durar por toda a vida. Exemplos de parafilias mais comuns. Masoquismo, quando o prazer sexual somente é obtido através da dor.

Sadismo, que submete o parceiro sexual à situação de humilhação. Necrofilia, quando a excitação e o prazer sexual são realizados com a violação de cadáver.

Fetichismo, o excitamento sexual só é conseguido mediante manuseio, visão ou odor de partes do corpo ou roupas intimas entre outras.

Pedofilia, A prática sexual com uma criança.

O voyeurismo, é o ato de obter prazer sexual espionando outras pessoas em suas atividades privadas.

Exibicionismo, desejo de expor os genitais ou partes do corpo para pessoas em público. A maioria dos parafílicos não aceitam tratamentos que tem indicação de terapias e medicações.

Você conhece um parafílico?

