Cigana é presa como terceira envolvida na morte de açougueiro

A Polícia Civil de Parapuã anunciou a prisão do terceiro envolvido na morte do açougueiro tupãense, Aguinaldo de Carvalho, morto na madrugada do dia 25 de Abril às margens da SP-425, a Rodovia Assis Chateubriand em Parapuã. O açougueiro levou 9 tiros.

A terceira mulher presa também é uma cigana, que acabou presa em São José dos Campos. Os outros dois irmão presos são ciganos.

Esta última envolvida tinha contra si um mandado de prisão expedido pela Justiça e estava foragida. Mas como ela começou a incomodar pessoas próximas de um supermercado em São José dos Campos, a Polícia foi acionada e deteve a suspeita.

Conduzida a uma delegacia de Polícia Civil, os militares descobriram que ela era procurada pela Justiça e acabou presa.