Homem é preso por roubo de carga de defensivos agrícolas

Em cooperação, a Polícia Federal prendeu, no último dia 24 de junho de 2022, LUIS HENRIQUE CUNHA CARVALHO, que usava o nome falso de Dario Luis Cardoso dos Santos, prisão esta decorrente do Mandado de Prisão expedido pela 2º Vara Criminal da Comarca de Presidente Venceslau nos autos do Inquérito Policial 2220046-41.2021 da DIG de Presidente Venceslau.



Luis Henrique foi surpreendido na cidade de Campinas quando conduzia seu veículo camionete Hilux, na abordagem Luis Henrique jogou pela janela do veículo uma arma de fogo do tipo pistola, de fabricação Turca, municiada com 17 cartuchos intactos, além de guardar em sua residência vários documentos falsos e um aparelho “jamer”, também conhecido como “capetinha”, para bloquear sinal de GPS de caminhões quando do roubo de cargas.