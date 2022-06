OSVALDO CRUZ: Prefeitura admite 100 novos funcionários classificados em concurso público

Ne terça-feira (21), a prefeita Vera Morena informou que a Prefeitura de Osvaldo Cruz admitiu 100 novos colaboradores em seu quadro de funcionários.

Todos foram classificados nas provas referentes ao concurso público de 2021.

Além disso, a prefeita comentou sobre o concurso público 2022, o qual foi realizado no domingo (19).

Diferentemente do outro concurso, este foi voltado principalmente para a educação infantil com o intuito de disponibilizar professores para todas as creches do município.

Portanto, a Prefeitura de Osvaldo Cruz irá contratar até o final do ano cerca de 150 novos funcionários, contribuindo significativamente para a geração de emprego e renda local.